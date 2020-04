Taliban i Kabul for å forhandle om fangar

utenriks

Tre medlemmer frå Talibans leiing kom til Kabul tysdag for å diskuterte fangelauslating med representantar for regjeringa.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters har president Ashraf Ghani gått med på å lauslate dei første fangane denne veka, noko som ifølgje talsmenn for afghanske styresmakter skjer for å bygge tillit og rydde veg for direkte forhandlingar om ein fredsavtale.

USA inngjekk i februar ein avtale med Taliban som opnar for amerikansk tilbaketrekking frå landet og direkte forhandlingar om ein fredsavtale mellom opprørarane og regjeringa i Kabul.

Avlyst Oslo-møte

Forhandlingane skulle etter planen ha starta i Oslo 10. mars, men Ghani har til no nekta å gå med på Talibans krav om lauslating av 5.000 fangar. Taliban har på si side tilbode seg å lauslate 1.000 fangar.

Ifølgje ein talsmann for Afghanistans nasjonale tryggingsråd, Javid Faisal, deltok representantar frå Røde Kors som observatørar under samtalane på onsdag i Kabul.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid stadfestar at delegasjonen held «tekniske samtalar» med representantar for regjeringa.

Kostbar krig

150.000 menneske blir anslått å vere drepne sidan USA og fleire koalisjonspartnarar hjelpte ein allianse av krigsherrar til makta i Kabul i 2001.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldatar i landet. Dei avslutta kampoperasjonane sine i 2014, men har framleis rundt 20.000 soldatar stasjonerte i landet.

Ifølgje FN er over 100.000 sivile drepne berre sidan 2009, og nesten 2,5 millionar afghanarar er registrerte som flyktningar.

Taliban kontrollerer no omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og ei rekke andre væpna militsar og opprørsgrupper aktive i landet.

