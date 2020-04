Trump ber Florida ta imot koronaramma skip

utenriks

Ei rekke personar om bord i skipet har meldt om influensaliknande symptom. Fire personar er døde, og minst to andre har fått stadfesta koronasmitte. 193 personar har symptom på influensa.

– Dei døyr på skipet. Eg kjem til å gjere det som er riktig. Ikkje berre for oss, men for menneskja, sa Trump under ein pressekonferanse tysdag.

Dumping

Floridas guvernør Ron DeSantis har sagt ifrå at dei ikkje ønsker at «folk skal bli dumpa» i delstaten.

Styresmaktene i Florida utsette tysdag avgjerda og sa at Holland America Line må «gjere eit større arbeid» i planlegginga før Florida kan godkjenne at det får legge til kai i Fort Lauderdale.

Sjøfast

Skipet frå Nederland har vore sjøfast sidan 14. mars og har allereie vorte nekta å legge til land i fleire søramerikanske land.

Med eit nødskrik slapp panamanske styresmakter Zaandam, som er eigd av cruisereiarlaget Holland America Line, gjennom Panama-kanalen frå Stillehavet til Karibihavet.

Det er 1.800 passasjerar om bord på skipet.

Søsterskipet Rotterdam vart sendt frå San Diego i California med medisinsk personell, testutstyr og mat om bord for å hjelpe. Fleire passasjerar utan symptom er allereie flytta til søsterskipet.

(©NPK)