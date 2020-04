43 nye koronadødsfall i Sverige

utenriks

5.466 har fått påvist smitte i Sverige, og 402 fekk torsdag ettermiddag intensivbehandling, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten.

Tegnell seier dei no er oppe på eit nytt nivå og uttrykkjer uro for den eldste delen av befolkninga.

– Det er dei eldre eldre, dei over 70, som ikkje berre blir sjuke, men også for ein stor del døyr. Ikkje minst for å verne dei eldre eldre treng vi å flate ut kurva, slik at vi kan halde fram med å byggje opp intensivbehandlinga slik at dei kan ta imot det auka talet på tilfelle som kjem inn, seier Tegnell, ifølgje Aftonbladet.

Det finst stadfesta eller mistenkte tilfelle av koronavirus ved kvar tredje aldersbustad i Sverige, ifølgje ei kartlegging som Sveriges Radio Ekot har gjort.

Berre i Stockholm er det stadfesta smitte ved minst 29 bustader.

Ifølgje undersøkinga har minst 90 kommunar rapportert om stadfesta koronatilfelle eller mistenkt smitte ved aldersbustadene sine.

43 kommunar har denne veka opplyst at dei har hatt stadfesta tilfelle ved aldersbustadene i kommunen, og ytterlegare 51 opplyser om mistenkte tilfelle.

Tysdag vedtok den svenske regjeringa eit totalforbod mot å besøkje eldre i Sverige dei neste månadene.

