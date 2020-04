Hund og katt blir fjerna frå menyen i Shenzhen

utenriks

– Hundar og kattar har som kjæledyr etablert eit mykje tettare forhold til menneske enn noko andre dyr, og forbod mot konsumering av hundar og kattar og andre kjæledyr er vanleg praksis i utvikla land og i Hongkong og Taiwan, påpeikar styresmaktene i Shenzhen, ifølgje Reuters.

I slutten av februar kunngjorde Kina at landet ville forby handel og konsumering av ville dyr. Lokale styresmakter har sidan arbeidd for å implementere regelen, men Shenzhen har vore tydelege på at dette òg skal omfatte hundar og kattar.

Koronaviruset vart først påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember og forskarar mistenkjer at det hadde opphavet sitt på ein marknad der det vart selt levande ville dyr.

(©NPK)