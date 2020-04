Kappløp for å sikre seg utstyr mot viruset

utenriks

Kappløpet om å sikre seg nok verneutstyr blir stadig hardare, ikkje minst etter at koronapandemien ramma USA for fullt.

Samtidig viser ein ny studie at også koronasmitta menneske utan symptom kan vere smittespreiarar. Det reiser nye spørsmål om kva strategi som er best for å få kontroll på pandemien.

Rundt 950.000 menneske var torsdag registrert smitta av viruset, og nærare 50.000 er døde. Oversikta frå Worldometers viser òg at over 200.000 av dei smitta har vorte friske.

Dei reelle tala blir antekne å vere langt høgare sidan mange med symptom ikkje blir testa, og land har ulike system for å registrere dødstal.

Blir kontrollert med app

Framleis er det stor variasjon frå land til land når det gjeld bruk av ansiktsmasker, sosial isolasjon og testregime.

I den kinesiske millionbyen Wuhan, der pandemien starta i desember, har alle innbyggarar fått ein app installert på telefonane sine. Han bestemmer folks bevegelsesfridom. Viser appen eit grønt symbol, betyr det at brukaren er frisk og kan ta kollektivtrafikk, bu på hotell eller reise inn i byen. Gult betyr at brukaren har vore i nærleiken av smitta og skal vere i karantene, medan raudt signaliserer feber og sjukdom.

I Nord-Italia er det utplassert 13.000 vakter som måler temperaturen på kundar utanfor supermarknadene, og som bestemmer kven som får sleppe inn.

I Los Angeles har ordføraren tilrådd at alle dei 4 millionar innbyggarane ber ansiktsmasker når dei går ut. På Filippinane vart det torsdag påbode å gå med masker.

Stakk av med masker

Nyheita om at Verdshelseorganisasjonen (WHO) no vurderer tilrådinga si om at folk flest ikkje bør bruke masker, har gjort konkurransen om produktet endå hardare. Tilsynelatande er det den sterkastes rett som gjeld.

I Mulhouse i Aust-Frankrike fortel ein lege at amerikanarar nyleg var innom ein kinesisk flyplass der dei sikra seg eit lass med ansiktsmasker som Frankrike allereie hadde bestilt.

– Amerikanarane kjem, tek ut kontantar og betaler tre eller fire gonger så mykje for ordren vår, så vi må verkeleg kjempe, seier Jean Rottner til radiokanalen RTL.

– Alle kan smitte

Ein studie frå Singapore, som vart publisert onsdag, anslår at rundt 10 prosent av nye infeksjonar kan komme av smitte frå symptomfrie menneske.

Studien har fått amerikanske folkehelsestyresmakter til å endre definisjonen sin av smitterisiko. Dei fastslår no at praktisk talt kven som helst kan vere smitteberarar, anten dei har symptom eller ei. Men dei har enno ikkje tilrådd at alle går med ansiktsmasker.

Over heile USA åtvarar likevel styresmaktene om at det verste framleis står att, sjølv om dødstalet allereie har passert 5.000.

– Korleis sluttar dette? Folk vil ha svar. Eg vil ha svar. Svaret er at ingen veit sikkert, seier New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

President Donald Trump har erkjent at lagera til regjeringa er nesten tomme for verneutstyr som er meint for legar og sjukepleiarar. Onsdag sa han at dei neste dagane kjem til å bli «forferdelege».

Asylleir i karantene

I Hellas har styresmaktene isolert ein heil asylleir nord for Aten, der det bur rundt 3.000 flyktningar og migrantar. Smitten vart oppdaga på ei kvinne som var på sjukehus for å føde. Torsdag hadde ytterlegare 20 bebuarar testa positivt for viruset, men ingen skal så langt ha hatt symptom. Ingen får lenger gå ut og inn av leiren.

Samtidig er det innført portforbod for syriske flyktningar i Libanon.

Mange land etterliknar delvis den kinesiske responsen på utbrotet, der ein heil provins vart isolert, sjølv om tiltaka får enorme økonomiske konsekvensar.

Torsdag kunngjorde EU at unionen set av 100 milliardar euro for å hjelpe kriseramma bedrifter og tilsette. Også i Sverige vart det kunngjort nye kriseløyvingar som betyr at over 100 milliardar svenske kroner no er avsett til å hjelpe kommunar og regionar.

British Airways er blant dei førebels siste selskapa som har varsla krisetiltak. Heile 80 prosent av dei tilsette blir permitterte.

