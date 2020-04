Legar fryktar mangel på malariamedisin

utenriks

Klorokin og avleggjarar som hydroksyklorokin har i fleire tiår vorte brukte som billege og trygge legemiddel mot malaria.

I Kina og Frankrike er det no utført små upubliserte studiar eller studiar utanfor dei strenge krava som blir stilte til utprøving av legemiddel. Desse testane antydar at klorokin kan redusere virusnivåa hos pasientar som har koronaviruset.

Denne nyheita har ført til hamstring av malariamedisin rundt om i verda, og mange land har òg utvida tilgangen til dei.

Italienske legar åtvarar i det medisinske tidsskriftet Annals of Rheumatic Disease mot minkande lager og fryktar at dette kan hindre forsøk på å bruke dei to stoffa mot viruset.

Dei understrekar samtidig at pasientar som allereie bruker legemidla ikkje må bli fråtekne forsyninga si.

(©NPK)