Ny arbeidsløyserekord i USA

Tala frå det amerikanske arbeidsdepartementet tyder på at oppseiingane skyt fart medan covid-19-pandemien spreier seg.

Den store auken i talet på ledige har fått økonomane til å sjå for seg at så mange som 20 millionar arbeidsplassar kan forsvinne i april. Arbeidsløysa kan komme opp i 15 prosent denne månaden, langt over den gamle rekorden på 10,8 prosent, som kom då økonomien var i ein djup resesjon i 1982.

Før koronakrisa var arbeidsløysa nede i 3,5 prosent, det lågaste på eit halvt hundreår.

