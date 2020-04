Polen, Tsjekkia og Ungarn likegyldige til EU-rettsavgjerda

utenriks

I 2015 vedtok EU at dei mange asylsøkjarane som kom til Hellas og Italia, skulle fordelast på alle medlemslanda. Vedtaket kravde to tredels fleirtal, noko det fekk, men Polen, Ungarn og Tsjekkia nekta likevel å vere med på ordninga.

Torsdag fastslo EU-domstolen at landa handla ulovleg, og alle tre risikerer no høge bøter. Men ingen av dei ser ut til å ta rettsavgjerda alvorleg:

– Kanskje vi har tapt den rettslege kampen, men det er ikkje viktig, seier Tsjekkias statsminister Andrej Babis til nyheitsbyrået CTK.

– Det som er viktig, er at vi ikkje vil akseptere nokon migrantar, og at kvoteprosjektet i mellomtida har vorte avslutta, og det er hovudsakleg takka vere oss, legg han til.

Ungarns justisminister Judith Vargas kritiserer EU-domstolen for å ha komme med ei «diskriminerande» rettsavgjerd, medan ein talsmann for Polens regjering, Piotr Mueller, meiner at ho ikkje vil få nokon praktisk verknad sidan ordninga gjekk ut i september 2017.

Sa nei til alle

Etter EU-planen skulle dei tre landa ha teke imot over 10.000 asylsøkjarar, og mange var syrarar og irakarar på flukt frå krig i heimlanda.

Mot slutten av 2017 hadde Ungarn og Polen ikkje teke imot éin einaste asylsøkjar, medan Tsjekkia hadde sagt ja til tolv asylsøkjarar frå Hellas. EU-kommisjonen vedtok derfor å føre saka inn for EU-domstolen – det høgaste juridiske organet i EU.

EUs plan var å fordele opptil 160.000 asylsøkarar frå Hellas og Italia. Då planen gjekk ut etter to år, hadde 40.000 vorte sende til andre europeiske land.

Fem år seinare strevar Hellas framleis med å handtere krisa. Leirane på dei greske øyane er ekstremt overfylte, og ventetida på å få asyl og ein eventuell bustad er på fleire år.

Over éin million flyktningar kom til Europa i 2015, og straumen har halde fram, men i mindre omfang.

– Eige tryggingsansvar

EU-domstolen fastslår i rettsavgjerda at ved «ikkje å vilje rette seg etter den mellombelse ordninga for omfordeling av asylsøkjarar, så har Polen, Ungarn og Tsjekkia late vere å leve opp til dei forpliktingane dei har etter EU-lovene».

Dei tre landa har argumentert med at EU-landa sjølve har ansvar for å halde oppe lov og orden, ikkje EU-kommisjonen, men dette argumentet meiner EU-domstolen er irrelevant.

Den manglande semja om handteringa av flyktningkrisa var kjernen i ein av dei største krisene i EU-historia. Kravet om ein streng flyktning- og asylpolitikk vart deretter ein valvinnar for dei høgreorienterte partia i Europa.

(©NPK)