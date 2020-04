Sjukehus kan gå tomme for medisinar innan kort tid

utenriks

I tillegg til behovet for respiratorar og verneutstyr «er det mest akutte behovet no medisinar som er nødvendige for intensivbehandling», skriv Den europeiske universitetssjukehusalliansen.

Gruppa seier lagera av muskelavslappande, bedøvande og smertestillande medikament kan gå tomme i løpet av berre to dagar på dei hardast ramma sjukehusa. På andre sjukehus kan forsyninga vare i to veker.

Medisinmangelen gjer at nokre sjukehus prøver ut andre medikament og dosar.

– Det er ekstremt urovekkjande at overarbeidde og ofte mindre erfarne sjukepleiarar og legar under opplæring, som er henta inn for å hjelpe til i krisa, må bruke medisinar og dosar dei ikkje er vande til, skriv alliansen vidare. Dei uttrykkjer bekymring for at nokre land nektar å eksportere medisinar.

– Ingen enkeltland i Europa kan produsere alle medisinane (eller utstyret) dei treng. Europeisk samarbeid er avgjerande, meiner gruppa, som representerer sjukehus i ni europeiske land.

(©NPK)