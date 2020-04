Syriske flyktningar får portforbod i Libanon

utenriks

Det er mellom 1,5 og 2 millionar syrarar i Libanon, og nesten 1 million av dei er FN-registrerte flyktningar.

Fleire gonger har menneskerettsgrupper skulda den libanesiske regjeringa for å presse flyktningane til å returnere til Syria, sjølv om den ni år lange krigen der framleis ikkje er over.

Koronautbrotet har ikkje gjort saka betre for dei syriske flyktningane som er i landet. Sidan starten av mars har minst åtte kommunar innført portforbod som avgrensar bevegelsesmoglegheita til flyktningane til bestemte tider på døgnet, ifølgje Human Rights Watch

Ifølgje menneskerettsorganisasjonen vart tiltaka mot flyktningane innførte før den libanesiske regjeringa kunngjorde eit landsomfattande portforbod, og dei medfører strammare restriksjonar som ikkje gjeld for resten av befolkninga.

– Det er ingen haldepunkt for at ytterlegare portforbod for syriske flyktningar vil bidra til å avgrense spreiinga av covid-19, seier Nadia Hardman i HRW.

Ho legg til at for å avgrense smitten krev det at alle må få tilgang til test- og behandlingssenter.

