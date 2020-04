utenriks

Totalt er 3.672 registrerte smitta med koronaviruset i Danmark, viser nye tal frå Statens Serum Institut.

Talet på innleggingar på sjukehus fell frå 525 til 517.

Det blir anteke at det er store mørketal på smittetilfelle. Alle med symptom på covid-19 blir ikkje testa i Danmark.

Helsestyresmaktene endra onsdag retningslinjene for kven som kan bli testa. Det opnar for at det framover vil bli gjennomført fleire testar av folk med milde symptom.

