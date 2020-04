utenriks

Det opplyser Svenska intensivvårdsregisteret (SIR) på nettsidene sine.

Tidlegare har statistikken vist både dei som er eller har vore innlagde på grunn av sjukdommen covid-19, men SIR har no gått over til å registrere kor mange som er innlagde no, i statistikken sin.

Det samla talet som er eller har vore innlagt, er 461, skriv Aftonbladet.

(©NPK)