Dødstala aukar i Sverige – kurva held fram oppover

utenriks

Den etter kvart svært så kjende svenske statsepidemiologen, som står i spissen for den relativt milde svenske koronastrategi, tek no sjølvkritikk.

I eit intervju i «Skavlan» denne veka seier han at viss han hadde visst korleis utviklinga vart, kunne reaksjonane komne fortare, både når det gjeld planlegging av tiltak og kommunikasjon til befolkninga.

Han forklarer den seine responsen med at mange ikkje forstod alvoret i det som skjedde i Kina.

– Mange av oss såg på det som skjedde, og tenkte at «det treng kanskje ikkje å bli så mykje meir», seier Tegnell.

Programmet blir sendt på SVT fredag kveld og TV 2 laurdag kveld.

51 nye dødsfall

Det siste døgnet er det registrert 51 nye dødsfall i Sverige, opplyste Folkhälsomyndigheten fredag.

Dødstala er litt høgare enn det førre døgnet, då det vart registrert 43 nye dødsfall, men litt færre enn onsdag, då det var 59 nye dødsfall.

6.078 er no stadfesta smitta i Sverige, ein auke på 612 frå dagen før.

– Kurva held fram oppover, sa statsepidemiolog Anders Wallensten på ein pressekonferanse fredag.

Det er framleis dei eldste som blir ramma hardast.

Ingen topp

På spørsmål om ein har nådd toppen av kurva no, svarer Wallensten nei.

– Som vi ser på tala no, så ser vi ingen topp. Det må òg nokre veker til for å sjå om vi har nådd ein topp, seier han.

Same dagen gav utanriksdepartementet i Stockholm beskjed om at reiseråda blir forlengde fram til 15. juni. Tilrådinga til svenskane går ut på å droppe alle utanlandsturar.

– No er det ikkje tida for å reise, verken i inn- eller utland, skriv utanriksminister Ann Linde i ei tekstmelding til nyheitsbyrået TT.

Slakkare kurve for innleggingar

Kurva for talet på sjukehusinnleggingar går ikkje like bratt oppover. 363 personar er no innlagde på intensivavdelinga på sjukehus.

– Det er framleis slik at det finst ledig plass på intensivavdelingane i landet, seier kriseberedskapssjef Johanna Sandwall ved Socialstyrelsen og understrekar at ein tredel av intensivplassane framleis er ledige.

Torsdag vart det meldt at eit feltsjukehus med plass til 140 intensivpasientar stod klart for bruk. Sjukehuset ligg sør for Stockholm og er sett opp ved hjelp av forsvaret.

Men det er stor mangel på legemiddel. Ved ein del sjukehus er mangelen akutt, seier avdelingssjef Thomas Lindén ved Socialstyrelsen.

– Først og fremst er det ei uro for mangel. Ein er nær botnen på lagera og kan ikkje sjå når dei blir fylte på igjen, seier Lindén, men vil ikkje kommentere kva regionar det gjeld.

(©NPK)