Talen er spelt inn i Windsor Castle og skal kringkastast søndag klokka 20.

Den 93 år gamle monarken har berre tre gonger tidlegare halde slike ekstraordinære talar i samband med nasjonale kriser. Elizabeth har sete på trona i 68 år.

Talet på registrerte dødsfall blant koronasmitta pasientar, er no det høgaste på eit døgn så langt i landet. Til saman har over 3.600 menneske med covid-19 døydd, og over 38.000 har testa positivt.

