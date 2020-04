Orbán avfeiar europeisk kritikk

utenriks

– Kva er det dei bruker tida på i Brussel? På oss. Dei burde jobbe for å redde menneskeliv, det er det som hastar. Eg skjønner meg ikkje på folka som sit i Brussel-bobla, seier statsministeren i eit radiointervju fredag.

Kritikken mot Orbán har auka etter at ein ny unntakslov i samband med koronakrisa gir han fullmakt til å styre ved dekret på ubestemt tid.

Kan bli kasta ut

Fredag kom 13 partileiarar – inkludert Høgres Erna Solberg – med ei felles erklæring der dei tek til orde for å ekskludere Orbáns parti Fidesz frå den konservative alliansen EPP. Dei uttrykker «djup bekymring for den politiske utviklinga i Ungarn».

– Vi går ei vanskeleg tid i møte. Eit sterkt og samla Europa, som forpliktar seg til verdiane det er tufta på – fridom, demokrati, likskap, prinsippa og respekten til rettsstaten for menneskerettar og menneskeverd – er nødvendig for oss alle, skriv leiarane.

Ungarns regjeringsparti er allereie suspenderte på ubestemt tid frå EPP, som er den største partigruppa i EU-parlamentet.

EU-topp bekymra

Også frå offisielt EU-hald har det komme skarp kritikk. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen åtvara tidlegare i veka mot å la unntakslover under pandemien gå ut over «grunnleggande prinsipp og verdiar». Ho har forståing for at det blir innført krisetiltak, men er bekymra for at enkelte tiltak går for langt.

– Eg er særleg bekymra for situasjonen i Ungarn, sa EU-toppen, som også tilhøyrer EPP.

Vil ha sanksjonsmoglegheit

Fredag tek Tysklands europaminister Michael Roth igjen opp tanken om å bygge inn sanksjonsmoglegheiter i EUs kommande langtidsbudsjett. Fleire land vil ha moglegheit til å innføre sanksjonar mot andre medlemsland for vedvarande brot på prinsippa i rettsstaten.

Då EU-kommisjonen foreslo ei slik løysing, kalla Ungarn det utpressing og trua med å legge ned veto mot heile budsjettet. Polen, som også ville vere i ein utsett posisjon, kalla det eit grovt forsøk frå kommisjonen på å rane til seg makt.

