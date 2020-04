Dødstalet i Sverige er høgare enn rapportert

utenriks

Helsestyresmaktene i Sverige legg kvar dag fram tal på kor mange koronasmitta som er døde, men understrekar at det er snakk om førebelse tal.

No finst reviderte tal frå styresmaktene, som viser at det er snakk om langt fleire dødsfall.

25. mars melde til dømes helsestyresmaktene at det var registrert 42 dødsfall, medan det reelle talet viser seg å ha vore 97.

Dagen etter vart det meldt at til saman 66 koronasmitta var døde i Sverige, medan det i verkelegheita var 124.

Laurdag vart det gitt opp at 373 var døde, men om etterslepet er som tidlegare, kan det vere snakk om heile 750.

Skjuler ikkje noko

Statsepidemiolog Anders Tegnell legg ikkje skjul på at tala som blir lagde fram er for låge, men trur ikkje at dei i realiteten kan vere dobbelt så høge.

– Eg trur ikkje det. No jobbar vi meir systematisk med dette. Då burde etterslepet òg bli mindre, seier han.

– Det er absolutt ikkje slik at vi prøver å skjule noko. Ein kan ikkje skape eit feilaktig bilde av at det finst mange dødsfall der ute som vi ikkje oppdagar. Vi finn dei, men iblant finn vi dei litt seint, seier han.

Flest i Norden

Sverige hadde laurdag 37 døde per 1 million innbyggjarar, medan det tilsvarande talet i Danmark var 28, i Noreg 11 og i Finland 5.

Ei slik samanlikning er vanskeleg, meiner Tegnell, som heller ikkje vil vere med på at dette nødvendigvis har samanheng med tiltaka dei ulike styresmaktene i landa har sett i verk.

– Men eg hadde akkurat eit møte med dei nordiske kollegaene mine, og vi er definitivt i ulike fasar, seier han, og viser til at Sverige truleg ligg fleire veker føre eit land som Finland når det gjeld smittespreiing.

