Det er manageren hennar som har opplyst at ho ligg på eit sjukehus i London og blir for behandla covid-19, og at tilstanden hennar er stabil, seier Republic Media.

73 år gamle Marianne Faithfull var eit av ikona på musikkscena på 60-talet og vart berømt som 17-åring med låten As Tears Go By, skriven av Mick Jagger og Keith Richards i The Rolling Stones.

Ho har vore både songar og skodespelar i den 50 år lange karrieren sin, men har òg slite med rus- og helseproblem.

