135.000 har fått påvist smitte i Spania, og av desse er 13.055 døde, følgje avisa El Pais.

Medan det vart rapportert om 932 nye dødsfall fredag, fall talet til 809 laurdag og 674 søndag. Måndag heldt nedgangen fram.

Drygt 40.000 av dei som har fått påvist smitte i Spania, er no friskmelde. For 6.931 smitta vart tilstanden måndag kalla for alvorleg eller kritisk.

