Delstaten Wisconsin held primærval midt i viruskrisa

Borgarmeistrar frå fleire av dei største byane i Wisconsin, blant dei Milwaukee og Madison, ber delstatsstyresmaktene om å stanse primærvalet.

– Vi ber deg om å setje i verk alle akutte tiltak som er nødvendige for å kontrollere spreiinga av covid-19, ein smittsam sjukdom, heiter det i eit brev borgarmeistrane har sendt til den øvste sjefen i delstaten for helsevesenet.

I brevet, som er gitt att av nettstaden Politico, ber borgarmeistrane om at delstaten forhindrar at hundretusen blir sette i ein situasjon der det er påkravd at dei skal stemme.

Brevet til dei ti borgarmeistrane er det siste innlegget i ein lang og krass debatt om primærvalet skal bli halde eller ikkje.

Partipolitisk forklaring

Avgjerda om å halde primærvalet er partipolitisk, ifølgje CNN. Delstatskongressen, som må godkjenne ei utsetjing av valet, blir kontrollert av Republikanarane. Dei meiner guvernør Tony Evers, som tilhøyrer Demokratane, ikkje har vore tydeleg nok på at han ønskte å utsetje valet – og at det no er for seint.

Det skal nemleg tysdag òg haldast regionale og lokale val, som mellom anna skal avgjere samansetninga av den øvste domstolen i Wisconsin og borgarmeisterposten i storbyen Milwaukee.

– Om eg kunne endre valet på eiga hand, hadde eg gjort det. Men det kan eg ikkje gjere utan å bryte delstatslova, seier Evers til den lokale TV-stasjonen TMJ4.

Forvirrande

Situasjonen blir oppfatta som forvirrande for innbyggjarane i Wisconsin, sidan guvernøren samtidig har bede dei om å halde seg heime av omsyn til koronakrisa landet står midt oppi.

Evers har bede om at stemmesetlar for poststemmer skal sendast ut til alle innbyggjarane, men det har delstatskongressen nekta.

– Vala vil ikkje likne noko vi har vore med på, seier Ben Wikler, som er partisjef for Demokratane i Wisconsin.

