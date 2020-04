Iran: Talet på nye smitta søkk gradvis

utenriks

Det siste døgnet døydde 136 personar som var smitta av koronaviruset, opplyste talsperson Kianoush Jahanpour i Irans helsedepartement på ein pressekonferanse måndag. Det siste talet bringar det samla dødstalet opp til 3.739.

I same periode registrerte dei òg 2.274 nye smitta. Tala dei siste dagane viser eit fall i rapporterte tilfelle for sjette dagen på rad, etter at den førebelse toppen vart nådd 31. mars.

– På grunn av at vi har intensivert politikken som inneber sosial distansering, har vi sett ein gradvis, sakte nedgang i talet på nye smitta dei siste dagane, sa Jahanpour.

Teheran kunngjorde dei første covid-19-tilfella sine 19. februar. Med over 60.000 smitta over heile landet, er Iran det landet i Midtausten som utvilsamt har vore hardast ramma av pandemien.

