Israelske parti i hektiske regjeringsforhandlingar

– Alle har interesse av å komme til semje så fort som mogleg, helst før påske, seier ei høgtståande kjelde i sentrumspartiet Blått og kvitt og som blir leidd av Benny Gantz.

Blått og kvitt vil berre delta i ei koalisjonsregjering med partiet til fungerande statsminister Benjamin Netanyahu Likud viss dei kan ta vare på demokratiet og delta i kampen for å kjempe mot koronaviruspandemien så effektivt og raskt som mogleg, opplyser kjelda.

Ho stadfestar overfor DPA at partane diskuterer om Blått og kvitt skal akseptere ønske frå Netanyahu om å utvide israelsk suverenitet over 30 prosent av Vestbreidda.

Likud-medlemmer opplyser at oddsen er 50–50 for at dei to partia klarer å einast.

Israel gjennomførte 2. mars det tredje valet på mindre enn eitt år og endå ein gong utan klart fleirtal til nokon av partia.

(©NPK)