Koronafrykt i overfylte flyktningleirar i Libanon

utenriks

Flyktningane lever allereie under vanskelege forhold i overfylte leirar. Til så lenge har berre nokre få personar i leirane testa positivt for det nye koronaviruset. Til samanlikning har drygt 500 personar testa positivt i heile Libanon, som hittil har stadfesta 18 dødsfall.

Når utbrotet byrjar å ta seg opp skikkeleg, er flyktningane, som bur tett saman med avgrensa tilgang til grunnleggjande behov, spesielt sårbare.

– Det er veldig få moglegheiter til å isolere seg, seier talsperson Huda Samra for UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktningar.

Ifølgje offisielle tal er det over 174.000 palestinske flyktningar i Libanon, men enkelte anslag meiner det kan vere opptil ein halv million.

Umogleg med koronatiltak

UNRWA kjempar no mot klokka for å prøve å etablere karantenesenter i leirane slik at det blir mogleg å isolere i alle fall nokre av innbyggjarane.

Tilsvarande blir gjort i teltleirar i Aust-Libanon som husar rundt 1,5 millionar flyktningar frå krigen i nabolandet Syria, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Kvart telt er fire gonger fire meter stort, og avstanden mellom dei er berre 40 til 50 centimeter. I kvart telt bur det fem–seks personar, fortel syriske Mohammed Hojeiry til The Independent.

Med andre ord er det umogleg å halde avstand for verne seg mot viruset og bremse spreiinga.

Og med avgrensa tilgang til reint vatn er det òg vanskeleg med handhygienen som blir kravd under koronakrisa.

Vassmangel

Syriske Khalid Malit fortel at vassrasjonen for kvar person har auka sidan utbrotet starta, men det er framleis ikkje tilstrekkeleg for å gjere dei nødvendige tiltaka som å vaske hendene, drikke rikeleg og halde seg rein.

Sjølv om det kjem meir hjelp til leirane, må dei som lir av covid-19s meir alvorlege symptom, bli evakuerte til intensivavdelingar på libanesiske sjukehus – som allereie er tungt belasta.

FN har likevel lova å finansiere testar og sjukehusopphald dersom behovet skulle oppstå. Dei samarbeider òg med libanesiske styresmakter for å styrkje kapasiteten til sjukehuset i landet.

(©NPK)