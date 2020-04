Krisetilstand og enorm hjelpepakke på trappene i Japan

utenriks

Årsaka er at talet på virussmitta har skote i vêret i Tokyo og andre område.

Abe opplyser at krisetilstanden kan tre i kraft allereie frå tysdag. Han skal gjelde hovudstaden Tokyo og seks andre prefektur.

Samtidig legg Abes regjering fram ein krisepakke verd 108.000 milliardar yen, ein sum som svarer til over 10.000 milliardar kroner.

Den japanske regjeringa har vore under press for å gjere meir for å handtere koronakrisa i landet. Smittespreiinga skjer ikkje like raskt i Japan som i andre land, men talet på nye smitta held fram med å auke.

Meir enn 3.654 menneske er stadfesta smitta og 85 har døydd, viser Worldometers oversikt.

