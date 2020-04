utenriks

– For å betre lønnsemda til bryggeria i den vanskelege situasjonen vi no står oppe i, og for å verne arbeidsplassar, har finansdepartementet og styresmaktene i delstatane vorte samde om å utsetje ølskatten, seier ein talsmann for departementet.

Bryggeria kan no søkje om å få utsett årets skatteinnbetaling til 31. desember.

