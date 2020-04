76.000 koronadødsfall i verda

utenriks

Med unntak av vesle San Marino, er det Spania som toppar lista over flest dødsfall i forhold til befolkningstal, 295 per 1 million.

Italia har flest døde, over 16.500, noko som svarer til 273 per 1 million innbyggjarar.

Ingen land i verda har likevel fleire koronasmitta enn USA, der nærare 370.000 har testa positivt og viruset krev stadig fleire liv.

Tysdag formiddag var 11.000 døde i USA, nærare 5.000 av dei i New York.

Dødsraten stig

Dødsraten i verda er også på veg oppover. Ferske tal frå over 200 land, gitt att av Worldometer, viser at 5,6 prosent av alle som har fått påvist smitte, er døde.

For éi veke sidan var dødsraten 4,9 prosent, og for to veker sidan var ho på 4,4 prosent.

Drygt kvar femte som har fått påvist smitte i verda, er no friskmelde, men fleire land registrerer ikkje friskmeldingar, og delen er derfor truleg høgare.

Også talet på smitta må takast med ein klype salt, då det i ei rekke folkerike land er utførte svært få testar. I andre land er det berre dei aller sjukaste som blir testa, medan sjølv friske helsearbeidarar blir testa i andre land.

Undersøkingar i Kina og Italia tyder òg på at fire av fem smitta er heilt utan symptom og uvitande om at dei har viruset i kroppen. Det reduserer sjansen for at dei blir testa, og det aukar risikoen for at dei smittar andre.

Underrapporterer

Dødstala er òg usikre og ekspertar er overtydde om at mørketala er store. I mange land, blant dei USA, blir det i liten grad teke prøvar frå dei som døyr, og dersom ein då ikkje på førehand har testa positivt, kjem ein heller ikkje med i oversikta over koronadødsfall.

Helsestyresmaktene i USA vil heller ikkje seie i kva grupper av folket som blir ramma hardast, men statistikk frå fleire delstatar og byar viser stor overvekt av afroamerikanarar blant dei som døyr.

I Chicago har 70 prosent av koronadødsfalla vore blant svarte, sjølv om dei berre utgjer 29 prosent av innbyggjarane i byen, viser tal frå lokale styresmakter.

Glimt av håp i Spania

Medan utviklinga i USA er dystar, er den gledeleg i Kina. Den siste 24-timarsperioden frå måndag til tysdag er det ikkje registrert nye koronadødsfall i landet, der snart 95 prosent av dei som har vore smitta, no er virusfrie og friskmelde.

Spania fekk ein liten kalddusj tysdag, då det siste døgns dødstal, som dei siste dagane har vore på veg nedover, på nytt steig frå 643 til 743.

Helsestyresmaktene i landet er likevel optimistar og viser til at talet på nye smittetilfelle berre har auka med 4 prosent det siste døgnet, medan den daglege auken for nokre veker sidan låg på over 20 prosent.

Delen smitta som blir friskmeldt er også på veg oppover og har stige frå 20 til 30 prosent berre den siste veka.

