Boris Johnson stabil, men framleis på intensivavdeling

Johnson pustar for eiga hand og er ikkje i respirator. Han har heller ikkje fått påvist lungebetennelse, opplyser talsmannen tysdag ettermiddag.

Statsministeren, som testa positivt på koronaviruset for nesten to veker sidan, vart innlagt på sjukehus søndag og flytta over til intensivavdeling måndag.

– Johnson får standard behandling med oksygen og har ikkje trunge anna hjelp til å puste, seier talsmannen.

Dronning Elizabeth har sendt ei helsing til Johnson og den gravide sambuaren hans Carrie Symonds med ønske om god betring.

