Gigantisk massegrav funne i Rwanda

utenriks

Massegrava ligg ved ein dam i ein dal nær hovudstaden Kigali, og dei første 50 lika er alt henta opp.

26 år har gått sidan over 800.000 menneske, dei fleste av dei frå tutsi-minoriteten, vart drepne i eit folkemord gjort av hutumajoriteten i landet.

Dei hutu-dominerte regjeringsstyrkane og den frykta interhamwe-militsen drap for fote, ofte godt hjelpt av sivile hutuar som gjekk laus på tutsi-naboar.

Først etter tre og ein halv månad var blodbadet over, då den tutsileidde RPF-geriljaen rykte inn frå nabolandet Uganda og jaga drapsmennene over grensa til Kongo.

RPF vart leidd av Paul Kagame, som framleis er president i Rwanda.

Årsdag

Ryktet om den store massegrava utanfor Kigalia har versert lenge, og fleire som deltok i folkemordet har bidrege med ny informasjon etter at dei vart lauslatne frå fengsel.

Det same har lokale innbyggjarar i området, som av frykt har halde på løyndommen heilt til nyleg.

Tysdag er det 26 år sidan folkemordet i Rwanda byrja, men som følgje av koronapandemien vil markeringa utelukkande skje på TV og i sosiale medium.

Koronafrykt

Rwanda er til liks med mange andre land stengt delvis ned for å hindre spreiing av koronaviruset, som hittil er påvist hos drygt 100 menneske i landet. Få er likevel testa og mørketala blir frykta å vere store.

Styresmaktene har òg innført portforbod og forbod mot forsamlingar, og dessutan fleire andre tiltak.

– Utfordringa vi no står overfor, er at dammen inneheld vatn, men vi prøver å tømme han, fortel Naphtal Ahishakiye i Ibuka, ein organisasjon for dei som overlevde folkemordet.

Dammen vart i si tid bygd for å skaffe vatn til rismarker i nærleiken, fleire år før folkemordet fann stad.

Ope sår

Det er langt frå første gong at massegravar blir funne i Rwanda, der folkemordet framleis er eit ope sår for mange.

Enkelte spør korleis ein kan snakke om forsoning når dei ansvarlege for folkemordet framleis skjuler kvar offera vart skjulte.

Faren for spreiing av koronaviruset gjer det òg svært vanskeleg å opne massegraver, medgir Ahishakiye.

– Men vi gjer vårt beste slik at vi kan gi dei døde ei verdig gravferd, seier han.

(©NPK)