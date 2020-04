Trumps pressetalskvinne sluttar

utenriks

Grisham blir no i staden stabssjef for førstedame Melania Trump.

Grisham, som byrja i jobben i fjor sommar, har ifølgje nyheitsbyrået AP vorte sett på sidelinja etter at Mark Meadows tok over som ny stabssjef i Det kvite hus.

Talsperson for Trump-kampanjen, Kayleigh McEnany, og talsperson for Pentagon, Alyssa Farah, skal vere aktuelle kandidatar til jobben som ny talsperson for Det kvite hus.

Verken Grisham eller Det kvite hus har så langt svart på førespurnader frå nyheitsbyrået AP om å kommentere avgangen.

