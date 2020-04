EU vil forlenge innreiseforbod fram til 15. mai

utenriks

– Sjølv om vi ser lovande første resultat, er det nødvendig å forlenge reiserestriksjonane for å halde fram med å redusere risikoen for at sjukdommen spreier seg vidare, seier visepresident Margaritis Schinas i EU-kommisjonen.

Den 17. mars vedtok alle EU-land med unntak av Irland, og dessutan Sveits, Noreg, Liechtenstein og Island å innføre innreiseforbod i 30 dagar for å avgrense spreiinga av koronaviruset.

Schinas vil forlenge innreiseforbodet til Schengen-området for alle ikkje-nødvendige reiser frå utlandet fram til 15. mai.

Det er opp til kvart enkelt land å bestemme om dei vil forlenge innreiseforbodet.

Unntak for innreiseforbodet gjeld mellom anna for folk som har budd i EU over lengre tid, familiemedlemmer av EU-borgarar, diplomatar og enkelte helsearbeidarar.

