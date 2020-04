utenriks

Investeringane fall frå 18 milliardar euro i 2018 til 12 milliardar i 2019, ifølgje studien, som er publisert av den amerikanske tenketanken Rhodium Group og Berlin-baserte Mercator Institute for China Studies.

Fallet følgjer av at Beijing har innført restriksjonar for å avgrense kapitalflyt ut av landet. Europa har samtidig innført strengare praksis for å ta imot investeringar.

