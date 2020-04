utenriks

Dødstalet er det høgaste som har komme på eit døgn, og det totale talet på døde i delstaten ligg no på 6298.

På den daglege pressekonferansen sin trekte Cuomo likevel fram eit lyspunkt i utviklinga, nemleg at delen sjukehusinnleggingar søkk. Samtidig sa han at folk måtte vente seg ei framleis stigning i dødstala, sidan folk som allereie er lagt inn vil falle frå.

Cuomo har no beordra alle til å flagge på halv stong til ære for offera for koronaviruset.

