I alt er 136 personar døde.

Tysdag vart det registrert 22 nye dødsfall på eit døgn og dessutan 435 nye smittetilfelle. Auken i både dødsfall og smittetilfelle er den største sida utbrotet starta i landet.

Polen stengde for fire veker sidan ned store delar av samfunnet for å hindre smittespreiing. Både skular og restaurantar er stengde, og personar får maks lov til å gå to og to saman.

Tiltaka går ut før påske, men vil truleg bli forlengde. Avgjerda blir offentleggjort torsdag.

