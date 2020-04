utenriks

Skipet Alan Kurdi vart avvist etter at det tysdag vart forbode for redningsskip som seglar under utanlandsk flagg å legge til kai i Italia.

Italia skal ikkje ta imot slike båtar under koronaepidemien, opplyser italienske styresmakter, og viser til at det finst liknande reglar for cruiseskip og andre fartøy.

Tyske styresmakter prøver no å finne ei løysing for dei 150 migrantane som er om bord.

177 nye migrantar kom til Italia dei første dagane av april, ifølgje italienske styresmakter.

(©NPK)