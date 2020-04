Tyskland håper andre EU-land òg vil hjelpe mindreårige i flyktningleirar

utenriks

– Bortsett frå Luxembourg er vi det einaste landet som er villige til å ta inn barn, seier Maas i eit intervju med kringkastaren RTL.

Han legg til at dei ikkje ønsker å vente meir på andre og tek grep no. Men Maas uttrykkjer håp om at fleire andre EU-land vil følgje etter.

Den tyske regjeringa har vedteke å ta inn 350–500 mindreårige som er i leirane utan foreldra sine, dei kommande vekene. Den første gruppa på 50 skal etter planen komme neste veke, og dei vil bli sette i karantene i to veker i delstaten Niedersachsen.

Luxembourg samarbeider med Tyskland om flyet som skal hente dei, og landet skal sjølv ta inn 12 personar.

Bakgrunnen for at personane blir henta, er frykt knytt til viruspandemien. Bistandsarbeidarar har åtvara om overfylte leirar på dei greske øyane og sagt at eit virusutbrot kan få katastrofale følgjer.

