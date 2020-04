Tyskland tek 500 barn frå greske leirar

utenriks

– Vi har gitt beskjed til greske styresmakter og høgkommissær for flyktningar i FN at vi ønsker å ta imot mellom 350 og 500 barn under 14 år, sa Maas onsdag.

Dei einslege mindreårige blir plasserte i karantene i fjorten dagar i Niedersachsen før dei blir sende vidare til ulike område i landet. Dei vil òg bli testa for koronaviruset tre dagar før reisa til Tyskland, som kan starte neste veke, ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet.

Til saman ti EU-land er samde om å delta i eit program som vart kunngjort i byrjinga av mars, for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige frå dei greske leirane.

Luxembourg har varsla at dei tek imot tolv barn, medan andre land som skal delta, er Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal.

Innsatsen har likevel vorte forseinka, mellom anna på grunn av stengde grenser som følgje av koronaviruset.

Titusenvis av menneske lever under vanskelege forhold i dei greske leirane, og situasjonen har vorte verre på grunn av koronatrusselen. Utviklingsminister Gerd Müller i Tyskland kallar leirane ei skam og oppmodar Brussel til å gå til aksjon for å hindre ein katastrofe.

