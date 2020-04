utenriks

– Merksemda til alle politiske partar bør vere å redde folka sine. Ver så snill å ikkje politiser dette viruset, seier Tedros.

– Viss du vil ha mange fleire likposar, så gjer du det. Viss du ikkje vil ha fleire likposar, så avstår du frå å politisere det.

Tedros sa òg at han forventar at USA held oppe den økonomiske støtta til Verdshelseorganisasjonen (WHO) etter at Trump trua med å halde tilbake pengar tysdag. Vidare takka han USA for det «sjenerøse» bidraget deira.

