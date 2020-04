22 forskarar ut mot koronastrategien til svenske styresmakter

utenriks

Forskarane oppmodar i eit debattinnlegg i Dagens Nyheter tysdag politikarane til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tenestepersonar utan evner til å føresjå eller avgrense epidemien, må dei folkevalde gripe inn, skriv dei ifølgje Aftonbladet, som har omtalt debattinnlegget.

Forskarane tek til orde for at Sverige bør endre strategi for å kjempe mot koronautbrotet. Statistikk viser at det akkurat no døyr godt over ti gonger fleire av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydeleg strengare restriksjonar.

Forskarane skriv òg Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfelle har hevda at smittespreiinga har flata ut sjølv om det ikkje har vore riktig.

– Dei vil ikkje endre tilrådingane sine sjølv om kurven til Sverige byrjar å skilje seg radikalt frå nabolanda.

Folkhälsomyndigheten har så langt ikkje kommentert skuldingane i debattinnlegget.

