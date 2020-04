Danmark utvidar gradvis gjenopning av landet

utenriks

Talet på sjukehusinnleggingar og intensivpasientar fell, noko som har vore tendensen i ei tovekers tid. Situasjonen er betre enn ein hadde tort å håpe på, konstaterte Frederiksen på eit pressemøte i København tysdag.

Ho nemner ikkje kva delar av samfunnet og næringslivet som kan komme i gang tidlegare enn varsla, men legg ikkje skjul på at hovudprioriteten til regjeringa er arbeidsplassar.

Forhandlingar

Frederiksen har invitert partileiarane på Folketinget til forhandlingar allereie tysdag kveld om kva sektorar som skal kunne opne tidlegare.

– Vi skal gjenopne klokt og forsiktig. Vi vil ikkje gå for hurtig fram, seier ho og åtvarar om at det kan bli behov for innstrammingar igjen.

Ho sa vidare at danskane har innfridd «kontrakten» om å halde sosial avstand.

– Derfor kan ein no gjenopne delar av helsevesenet. Samtidig kan ein gjenopne skular og barnehagar, seier statsministeren.

Knapt halvparten av kommunane melder at dei er klare til å opne barnehagar og skular opp til femteklasse som planlagt onsdag. Barn med koronasmitte i familien, skal dessutan ikkje møte på skulen, har regjeringa bestemt.

Vendepunkt 2. april

Det er vurderingane til helsestyresmaktene som no gjer at dei no kan opne samfunnet «ein smule» meir ein varsla, påpeikar Frederiksen.

– Det heile står og fell likevel på at ein framleis held avstand. Elles ser vi ein risiko for ei andre bølgje, som ein ser i andre land, seier fagdirektør Kåre Mølbak i det danske folkehelseinstituttet og legg til at vendepunktet i smittekurven kom rundt 2. april.

299 personar med covid-19 er døde, og 6.511 personar har fått påvist koronavirus i Danmark, der drygt 74.000 personar er testa.

