utenriks

Talet på sjukehusinnleggingar og intensivpasientar fell, og situasjonen er betre enn ein hadde tort å håpe på, sa Frederiksen på eit pressemøte i København tysdag.

Ho sa vidare at danskane har innfridd «kontrakten» om å halde sosial avstand.

– Derfor kan ein no gjenopne delar av helsevesenet. Samtidig kan ein gjenopne skular og barnehagar, seier statsministeren og opnar for at fleire delar av samfunnet og næringslivet kan komme i gang tidlegare enn varsla.

