utenriks

Le Maire har tidlegare anslått at bruttonasjonalprodukt ville krympe med 6 prosent i år, basert på at landet i praksis skulle vere stengt i ein månad. Justeringa kjem etter at president Emmanuel Macron sa at dei strenge tiltaka blir forlengde med ein månad.

Finansministeren seier eit revidert budsjettframlegg denne veka vil ta omsyn til den nye prognosen.

(©NPK)