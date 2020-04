Full ordkrig mellom Cuomo og Trump

utenriks

– Vi har ikkje konge i dette landet. Vi ønsket ingen konge, så vi har ei grunnlov, og vi vel ein president, sa Cuomo tysdag.

Kommentarane var mynta på Trump, som dagen før hevda å ha «total autoritet» som president til å avgjere når USA skal gjenopne etter koronapandemien.

New York er hardt ramma, og Cuomo har gjort det klart at ein må trå varsamt og opne opp samfunnet gradvis for å hindre at smittespreiinga skyt ytterlegare fare.

– Det må gjerast forsiktig, sakte og intelligent, sa Cuomo måndag.

Trump har hausta sterk kritikk for handteringa si av koronakrisa og misliker å bli motsagt av Cuomo og andre. Tysdag gjekk han hardt ut mot New Yorks guvernør på Twitter.

– Cuomo har ringt dagleg, kvar einaste time, og tigga om alt, sjølv om mesteparten burde ha vore ansvaret til delstaten, som nye sjukehus, senger, pustemaskiner og liknande. Eg ordna alt, både for han og for alle andre, og no verkar det som om han ønsker sjølvstende. Det kjem ikkje til å skje, tvitra Trump.

