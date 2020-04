Indarar lever i koronafrykt

utenriks

Under 10.000 indarar har så langt fått påvist koronasmitte, og 331 er døde. India er likevel blant dei landa i verda som sett opp mot folketalet har testa færrast for smitte, og mørketala blir derfor rekna for å vere store.

Styresmaktene har prøvd å stengje ned det meste, men det er ikkje lett i eit land der 350 millionar menneske lever under fattigdomsgrensa og knapt veit kvar det neste måltidet skal komme frå.

Fleire titals millionar indarar er kasta ut i arbeidsløyse, og mange av dei har forlate storbyane og gått til fots i vekevis for å komme seg heim til landsbyane dei kom frå.

Tog og fly er innstilte, motorvegane i landet er spøkelsesaktig tomme, og politi og soldatar patruljerer bygatene for å passe på at portforbodet blir overhalde.

Styresmaktene har òg isolert fleire bydelar i hovudstaden New Delhi og andre stadar der smittetilfelle er påviste, og i mange av delstatane i landet er det òg innført påbod om ansiktsmaske for dei som går utandørs.

Nokre landsbyar og nabolag har teke saka i eigne hender og sett opp vegsperringar for å hindre folk utanfrå å sleppe inn, og frykta rår i det store landet.

Portforbodet som vart innført 25. mars, skulle opphavleg opphevast tysdag, men mange delstatar har alt forlengt det til 30. april og det blir at venta statsminister Narendra Modi gjer det same denne veka.

(©NPK)