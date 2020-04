Natos forsvarsministrar samlar seg i koronakampen

utenriks

– Sjølv om vi har sett ein avtakande vekst i nokre land, held covid-19 fram å røre oss alle. Sjukdommen har ein frykteleg pris, seier generalsekretær Jens Stoltenberg i forkant av møtet.

Ministrane skal gå gjennom det Nato og medlemslanda gjer for å kjempe mot den pågåande helsekrisa. Møtet er ei oppfølging av eit utanriksministermøte for berre to veker sidan. Der fekk den militære leiinga i Nato i oppdrag å opprette ei arbeidsgruppe for å trappe opp den militære bistanden til medlemslanda.

Stoltenberg ramsa opp ei rekke tiltak der NATO-land hjelper kvarandre med kompetanse og utstyr, og der Nato mellom anna står for logistikk og lufttransport.

– Det er gitt avgjerande bistand til den sivile innsatsen, inkludert feltsjukehus, sjukehusskip, pasienttransport, heimtransport av borgarar og desinfisering av offentlege område og grenser, sa Stoltenberg.

– Vi skal sørgje for riktig støtte på rett stad til rett tid og hjelpe landa å redde liv.

Nato-sjefen understreka òg at det er viktig å kjempe mot spreiing av falsk informasjon og forsøk på å utnytte krisa til propaganda.

(©NPK)