Væpna menn skal ha borda skip i Hormuzsundet

utenriks

United Kingdom Maritime Trade Organization opplyste tysdag at fartøyet visstnok vart borda medan det låg for anker. Seinare same kveld opplyser organisasjonen at «skipet no er blitt sett fri».

Det blir stadfesta av etterretningsselskapet Dryad Global, som har identifisert skipet som eit Hongkong-registrert tankskip på veg til Saudi-Arabia med kinesisk mannskap.

Det er framleis uklart kva som skjedde og kven som stod bak, og verken iranske tenestemenn eller styrken til den amerikanske marinen i regionen har kommentert saka.

(©NPK)