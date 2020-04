Danske barn tilbake på skulebenken

utenriks

Samtidig går det føre seg forhandlingar i Folketinget, der den blå opposisjonen vil at den første fasen i gjenopninga skal gjelde meir enn regjeringa har bestemt.

Fleire parti ønskjer at frisørar, domstolar og såkalla efterskoler, eit skuletilbod for dei eldste ungdomsskuleelevane, skal gjenopnast raskare, ifølgje Politiken. Næringslivsorganisasjonen Dansk Erhverv vil dessutan at butikkar og storsenter skal få opne.

Statsminister Mette Frederiksen vedtok å stengje ned store delar av landet 11. mars som følgje av koronapandemien.

