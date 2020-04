EUs veg ut av koronakrisa: gradvis oppmyking og økonomisk omstart

utenriks

– Å redde liv og verne europearar mot viruset er første prioritet. Samtidig er det på tide å sjå framover og fokusere på å verne det folket skal leve av, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen då ho og EU-president Charles Michel presenterte vegkartet i unionen onsdag.

Tre kriterium

Forslaget inneheld ingen konkrete datoar eller endringar, men er eit generelt rammeverk for å finne ein farbar veg ut av krisa. Von der Leyen seier det ikkje er eit signal om at tiltaka kan opphevast no. Ho seier tre forhold må på plass før ein kan lette på restriksjonane:

– Det må vere klart at smittespreiinga er redusert, til dømes ved at det er varig nedgang i nye smittetilfelle og innleggingar. Helsevesenet må ha nok kapasitet. I tillegg må tilstrekkeleg overvaking vere på plass, inkludert massetesting, seier EU-toppen.

Ber om koordinering og solidaritet

Ho understrekar vidare at tiltak må vere vitskapleg basert og heile tida setje folkehelsa i sentrum. Endringane må òg vere koordinerte mellom medlemslanda og skje med gjensidig respekt og solidaritet for korleis dei vil påverke andre EU-land.

Til liks med dei landa som allereie har snakka om oppheving av nasjonale tiltak, tek EU-kommisjonen til orde for gradvis å lette på restriksjonane. Det inkluderer å gå frå generelle til målretta tiltak, samtidig som innsatsen for å hindre spreiing held fram.

– Sjølv om vegen tilbake til normalen vil vere svært lang, er det òg klart at ekstraordinære isoleringstiltak ikkje kan gå føre seg i det uendelege, står det i planen.

Gradvis tilbake på jobb

Vegkartet er ikkje bindande for medlemslanda, men skal «legge til rette for ein omfattande gjenreisingsplan og investeringar utan sidestykke». Men også innsatsen for å få fart på økonomien igjen bør skje gradvis, ifølgje det nye vegkartet.

– Alle kan ikkje komme tilbake på jobb samtidig. Først må vi fokusere på mindre utsette grupper og på sektorar som er viktige for å legge til rette for økonomisk aktivitet, som til dømes transport, står det i EU-planen. Leiarane seier folk framleis bør oppmodast til å jobbe heimefrå og at reglar for å hindre smittespreiing på arbeidsplassar framleis bør følgjast.

Neste veke skal leiarane i EU-landa møtast i ein videokonferanse for å jobbe vidare med ein redningspakke for økonomien i kjølvatnet av pandemien. I påsken vart finansministrane samde om ein krisepakke verd 500 milliardar euro for å dempe dei økonomiske konsekvensane av pandemien.

Von der Leyen er ein av dei som omtaler dette som ein Marshall-plan, og dermed samanliknar han med USAs økonomiske bistand til Europa etter andre verdskrigen.

