FN bekymra over at krigføringa i Libya blir trappa opp

utenriks

Etter at den FN-støtta regjeringa tidlegare i veka opplyste at dei hadde teke tilbake to byar frå opprørsgeneralen Khalifa Haftar, har det komme ei rekke meldingar om hemnangrep og angrep på sivile.

Dersom det er hald i meldingane, inneber det alvorlege brot på menneskerettane og folkeretten, slår FNs operasjon i landet (Unsmil) fast.

– Unsmil åtvarar om at hemnangrep vil bidra til å eskalere konflikten ytterlegare og føre til hemn som truar det libyske samfunnet, heiter det i FN-fråsegna.

Tysdag var det omfattande rakettangrepet mot hovudstaden Tripoli, og fleire hus skal ha vorte treft. Det vart ikkje meldt om drepne.

Oljerike Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre Nato-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime.

Sidan har ei rekke militsgrupper kjempa om makta, noko som har bidrege til å gjere Libya til eit senter for menneskehandel og eit bruhovud for flyktningar og migrantar som prøver å ta seg sjøvegen til Europa.

I april i fjor vart situasjonen ytterlegare forverra då Haftar og militsen hans, som har tilhald aust i landet, innleidde ein offensiv mot Tripoli.

(©NPK)