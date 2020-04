Flyktninghjelpen: Israel riv palestinske sanitetsanlegg trass koronautbrot

utenriks

Organisasjonen meiner at israelske styresmakter undergrev kampen mot koronaviruset og påpeikar òg at landet bryt folkeretten ved ikkje å ta ansvar for å verne innbyggarane i dei okkuperte områda mot viruset.

– Dette er ikkje tida for å undergrave den globale innsatsen for å hindre spreiinga av koronaviruset, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

I ei pressemelding onsdag fastslår Flyktninghjelpen at helsa og sikkerheita til tusenvis av palestinarar blir trua som følgje av Israels framferd.

– Frårøvinga av landområde betyr ikkje berre at palestinarane blir fråtekne rettane sine og athåpet om genuin sjølvstyre, blir brote ned. Det øydelegg òg samordninga mellom israelske og palestinske styresmakter som er nødvendig for å hindre spreiinga av covid-19, skriv organisasjonen.

Israel registrerte det første tilfellet sitt av covid-19 den 21. februar. Sidan har FN rapportert at israelske styresmakter har rive 69 bygningsstrukturar på Vestbreidda, mellom dei i Aust-Jerusalem. 63 menneske er tvangsflytta og 417 personar er råka av øydeleggingane.

Blant infrastruktur som er riven, er sju vass-, sanitets- og hygieneanlegg. Ein tredel av dei øydelagte eller beslaglagde strukturane er gitt som bistand frå andre land.

