utenriks

Semja kom på eit videomøte med Saudi-Arabia som vert onsdag ettermiddag.

Møtet fann stad dagen etter at G7-landa gav støtte til mellombels stans i betalingar på lån som dei fattigaste landa i verda sit med, for å gjere dei i betre stand til å komme seg gjennom pandemien. G7s føresetnad er at G20 òg er samd, noko G20 onsdag altså stilte seg bak.

Det internasjonale pengefondet åtvara tysdag om at pandemien sender verdsøkonomien inn i den verste resesjonen på hundre år.

(©NPK)