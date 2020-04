utenriks

Auken er så langt den høgaste gjennom eit døgn i Russland.

Talet på registrerte smittetilfelle låg onsdag rett under 24.500. 198 dødsfall blir knytte til viruset.

Observatørar meiner at tala som blir melde inn frå Russland generelt er for låge, og at det reelle talet på smittetilfelle i realiteten er mange gonger så høgt.

(©NPK)